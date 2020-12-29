В клубах Английской премьер-лиги выявлено 18 случаев заражения коронавирусом за неделю

ТАСС, 29 декабря. Плановое тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), проводившиеся с 21 по 27 декабря, выявило 18 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

Вспышка коронавируса обнаружена в составе "Манчестер Сити". Матч против "Эвертона" отложен

На эту тему

Тестирование прошли 1 479 человек. Все зараженные находятся на 10-дневной самоизоляции, их имена не сообщаются.

Ранее портал The Athletic сообщил, что семь случаев инфицирования выявлено в "Манчестер Сити", матч команды против "Эвертона" в понедельник был отменен.

Представители клубов сдают тесты дважды в неделю. Всего в новом сезоне выявлено 131 случай инфицирования.