Число заместителей министра спорта РФ сократится до четырех

ТАСС, 29 декабря. Число заместителей министра спорта РФ сократится с шести до четырех. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Разрешить Министерству спорта Российской Федерации иметь четырех заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до семи департаментов по основным направлениям деятельности", - говорится в документе.

Сейчас у министра спорта РФ шесть заместителей. Среди них первый заместитель Азат Кадыров, статс-секретарь - замминистра Ксения Машкова, заместители министра Марина Томилова, Андрей Сельский, Игорь Сидоркевич, Одес Байсултанов.

Согласно сообщению на сайте правительства, в результате реформы госаппарата под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего же реформа коснется 45 министерств и ведомств, работу которых курирует правительство РФ. Согласно сообщению, в результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции, освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.