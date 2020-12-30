Футболиста "Баварии" Альфонсо Дэвиса назвали спортсменом года в Канаде

ОТТАВА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Футболист мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвис стал лауреатом премии Лионеля Конахера - награды, которая ежегодно вручается лучшему канадскому спортсмену журналистами национального новостного агентства Canadian Press.

20-летний спортсмен стал первым канадцем, который смог вместе с европейской командой стать победителем Лиги чемпионов. Кроме того, в 2020 году с "Баварией" он выиграл чемпионат и кубок Германии, а также Суперкубок УЕФА. Дэвис стал первым футболистом, удостоенным премии Лионеля Конахера.

За Дэвиса проголосовали 35 из 67 журналистов. Второе место досталось игроку команды в американский футбол "Канзас-Сити" Лорану Дюверне-Тардифу (25 голосов), третье место у баскетболиста клуба "Денвер" Национальной баскетбольной ассоциации Джамала Мюррея (3 голоса).

Ранее в декабре Дэвис и Дюверне-Тардиф стали обладателями приза имени Лу Марша, который традиционно вручается лучшему канадскому спортсмену уходящего года по версии спортивных журналистов, представляющих все ведущие СМИ Канады.

Премия Лионеля Конахера впервые была вручена в 1932 году. Она названа в честь выдающегося канадского спортсмена, завоевавшего чемпионские титулы в нескольких спортивных дисциплинах.

В понедельник журналисты Canadian Press назвали футболистку Кристин Синклэр спортсменкой года в Канаде. Она была удостоена премии Бобби Розенфельд, которая вручается с 1933 года, и названа в честь канадской олимпийской чемпионки по легкой атлетике, а также хоккеистки, баскетболистки и теннисистки. В среду Canadian Press назовет лучшую канадскую команду года.