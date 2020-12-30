"Милуоки" разгромил "Майами", побив рекорд НБА по количеству трехочковых за игру

ТАСС, 30 декабря. "Милуоки" со счетом 144:97 обыграл "Майами" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Милуоки" Крис Миддлтон, набравший 25 очков. Его одноклубник Бобби Портис сделал дабл-дабл (11 очков + 10 подборов). В составе "Майами" самым результативным стал Тайлер Хирро (23 очка).

Игроки "Милуоки" побили рекорд НБА, реализовав 29 трехочковых за игру. Баскетболисты "Хьюстона" 7 апреля 2019 года в матче против "Финикса" забросили 27 трехочковых.

"Милуоки" одержал вторую победу в четырех стартовых матчах нового сезона НБА, "Майами" потерпел второе поражение за три игры. В следующем матче 31 декабря команды снова сыграют друг с другом.