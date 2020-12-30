Международный турнир по серфингу стартовал на китайском острове Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 30 декабря. /ТАСС/. Одиннадцатый Международный турнир по серфингу стартовал в среду в городе Ваннин в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщил портал " Наньхайван ", соревнования завершатся 10 января.

Турнир включает в себя два типа состязаний - чемпионат по серфингу, который пройдет в бухте Жиюэ, и чемпионат по сапсерфингу (гребля веслом на доске стоя), который состоится в бухте Шимэй.

Как сказал заместитель мэра Ваннина Цзи Хао, слова которого приводит портал, в городе создано более 10 серф-клубов, комплексно развивается индустрия серфинга: создаются условия для катания, открываются специальные отели и хостелы для серферов, организована аренда оборудования и костюмов для катания.

Заместитель главы центра водных видов спорта Главного управления по делам физической культуры и спорта КНР Чжан Минь отметил, что в бухте Жиюэ созданы высококачественные условия для серфинга. "Количество серферов здесь с каждым годом увеличивается", - приводит его слова портал "Наньхайван". "В будущем мы планируем содействовать развитию в городе и других видов спорта, чтобы обогатить местную спортивную индустрию и стимулировать экономическое развитие региона", - резюмировал он.

По словам организаторов, для победителей соревнований этого года предусмотрено денежное вознаграждение в размере от 300 до 3 тыс. юаней (от $46 до $460).

Десятый Международный турнир по серфингу прошел в Ваннине 10-19 декабря 2019 года.