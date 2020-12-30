Ларионов: участие Чинахова в матче со сборной Швеции находится под вопросом

ТАСС, 30 декабря. Российский форвард Егор Чинахов может не сыграть в матче молодежного чемпионата мира по хоккею против сборной Швеции. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер российской сборной Игорь Ларионов.

Чинахов в первом периоде встречи с австрийцами (7:1) заработал буллит, но получил травму и не смог продолжить игру.

"Сейчас сложно сказать, что с Чинаховым. Врачи должны посмотреть его. Прямо сейчас его участие в завтрашней игре под вопросом", - сказал Ларионов.

В заключительном матче группового этапа турнира, который проходит в канадском Эдмонтоне, сборная России 31 декабря сыграет с командой Швеции.