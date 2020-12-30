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Поветкин заявил, что не испытывает проблем со здоровьем

Российский боксер признался, что ощущает себя на 30 лет

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин прошел медицинское обследование и ощущает себя на 30 лет. Об этом Поветкин заявил в интервью ТАСС.

"Да, я прошел обследование. Есть небольшие вопросы с сосудами, но это ничего. Все будет нормально. Врачи прописали мне все необходимые рекомендации, я их выполняю", - сказал боксер.

"Чувствую себя нормально. Думаю, лет на 30 как раз", - добавил россиянин.

Поветкин переболел коронавирусом. Его бой-реванш против британца Диллиана Уайта был перенесен. В первом поединке, который прошел 23 августа в Великобритании, Поветкин одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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