Поветкин заявил, что не испытывает проблем со здоровьем

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин прошел медицинское обследование и ощущает себя на 30 лет. Об этом Поветкин заявил в интервью ТАСС.

"Да, я прошел обследование. Есть небольшие вопросы с сосудами, но это ничего. Все будет нормально. Врачи прописали мне все необходимые рекомендации, я их выполняю", - сказал боксер.

"Чувствую себя нормально. Думаю, лет на 30 как раз", - добавил россиянин.

Поветкин переболел коронавирусом. Его бой-реванш против британца Диллиана Уайта был перенесен. В первом поединке, который прошел 23 августа в Великобритании, Поветкин одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.