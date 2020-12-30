Поветкин заявил о желании провести бой-реванш с Джошуа

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин заявил о желании провести бой-реванш с чемпионом мира по трем престижным версиям британцем Энтони Джошуа. Об этом Поветкин заявил в интервью ТАСС.

Поветкин проиграл Джошуа техническим нокаутом в седьмом раунде в 2018 году.

"Трудно об этом говорить, я постараюсь не допустить тех ошибок, которые были тогда. Реален ли наш бой? Все в жизни реально, почему нет! Я бы с радостью еще раз побоксировал с Джошуа", - сказал Поветкин.

В активе 41-летнего россиянина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. Джошуа владеет титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В его послужном списке 24 победы (22 нокаутом), 1 поражение.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/10372875.