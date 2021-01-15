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НБА

НБА перенесла два матча между "Вашингтоном" и "Кливлендом" из-за коронавируса

Игры должны были пройти 17 и 18 января

ТАСС, 15 января. Матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Вашингтоном" и "Кливлендом", которые должны были пройти 17 и 18 января, перенесены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в столичном клубе. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на сообщение лиги.

"Вашингтон" не сможет набрать восемь игроков для участия в ближайших матчах, в связи с чем было принято решение перенести встречи.

Ранее НБА отложила игры "Вашингтона" с "Ютой" (14 января) и "Детройтом" (16 января).

"Вашингтон" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе клуба три победы в 11 матчах.

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