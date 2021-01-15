НБА перенесла два матча между "Вашингтоном" и "Кливлендом" из-за коронавируса

ТАСС, 15 января. Матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Вашингтоном" и "Кливлендом", которые должны были пройти 17 и 18 января, перенесены на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в столичном клубе. Об этом сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски со ссылкой на сообщение лиги.
The Wizards-Cavaliers games on Sunday and Monday in DC are postponed, league says. With an outbreak of positive COVID tests, Washington won’t have eight players.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 15, 2021
"Вашингтон" не сможет набрать восемь игроков для участия в ближайших матчах, в связи с чем было принято решение перенести встречи.
Ранее НБА отложила игры "Вашингтона" с "Ютой" (14 января) и "Детройтом" (16 января).
"Вашингтон" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, в активе клуба три победы в 11 матчах.