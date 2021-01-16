"Монако" обыграл "Монпелье" в матче чемпионата Франции по футболу. Головин вышел на замену

ТАСС, 16 января. "Монако" на выезде обыграл "Монпелье" в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей мячи забили Кевин Фолланд (24-я минута) и Виссам Бен-Йеддер (35, 61 с пенальти), у проигравших отличились Эли Вахи (64) и Анди Делор (69).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин вышел на замену на 70-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

"Монако" продлил беспроигрышную серию до пяти матчей (4 победы, 1 ничья) и занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. "Монпелье" не может одержать победу шестую игру кряду (4 поражения, 2 ничьи) и располагается на восьмой строчке с 28 очками.

В следующем туре "Монако" 23 января примет "Марсель", "Монпелье" днем ранее на выезде встретится с "Пари Сен-Жермен".