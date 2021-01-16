Гол Проворова помог "Филадельфии" во второй раз подряд обыграть "Питтсбург" в рамках НХЛ

Проворов забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Российский защитник выступает за "Филадельфию" с 2016 года. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Команды встретились во второй раз подряд. В предыдущем матче, который также прошел в Филадельфии 14 января, хозяева победили со счетом 6:3.

В другом матче игрового дня "Вашингтон" в гостях обыграл "Баффало" со счетом 2:1. Капитан столичной команды Александр Овечкин не смог отличиться, его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов также не отметились результативными действиями. "Вашингтон" во второй раз подряд на выезде обыграл "Баффало", предыдущая встреча команд прошла 15 января и завершилась со счетом 6:4 в пользу столичной команды.

Свою следующую встречу "Филадельфия" проведет 19 января дома против "Баффало". "Питтсбург" 17 января на своей площадке сыграет с "Вашингтоном".