ТАСС, 16 января. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления карьеры 16 января вечером. Об этом в Twitter сообщил президент UFC Дэйна Уайт.
В пятницу Нурмагомедов и Уайт провели встречу на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца. По словам Уайта, Нурмагомедов объявит о своем решении в 23:00 мск в эфире телеканала ABC.
Met with UFC Lightweight Champion @TeamKhabib last night. Will announce his decision LIVE on ABC at 3pm ET #InAbuDhabi @visitabudhabi pic.twitter.com/ztNmrSEBQw— danawhite (@danawhite) January 16, 2021
Ранее Уайт неоднократно высказывал желание о возвращении Нурмагомедова в UFC, в качестве возможных соперников чемпиона UFC может быть бой-реванш против ирландца Конора Макгрегора или поединок против бывшего обладателя титулов в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера.
В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме.
Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи.