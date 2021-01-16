ТАСС, 16 января. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления карьеры 16 января вечером. Об этом в Twitter сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

В пятницу Нурмагомедов и Уайт провели встречу на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца. По словам Уайта, Нурмагомедов объявит о своем решении в 23:00 мск в эфире телеканала ABC.