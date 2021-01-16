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Хабиб Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления карьеры 16 января

По словам главы UFC Дэйна Уайта, россиянин выступит в 23:00 мск в эфире телеканала ABC
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 января. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления карьеры 16 января вечером. Об этом в Twitter сообщил президент UFC Дэйна Уайт.

В пятницу Нурмагомедов и Уайт провели встречу на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского бойца. По словам Уайта, Нурмагомедов объявит о своем решении в 23:00 мск в эфире телеканала ABC.

Ранее Уайт неоднократно высказывал желание о возвращении Нурмагомедова в UFC, в качестве возможных соперников чемпиона UFC может быть бой-реванш против ирландца Конора Макгрегора или поединок против бывшего обладателя титулов в двух весовых категориях канадца Жоржа Сен-Пьера.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде и объявил о завершении карьеры. Свое решение он объяснил обещанием маме.

Нурмагомедов стал чемпионом UFC 7 апреля 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защищал титул в поединках против ирландца Конора Макгрегора, американца Дастина Порье и Гэтжи. 

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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