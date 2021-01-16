{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Матыцин поблагодарил FIS и федерации, прибывшие на этап КМ по фристайлу в Ярославль

Соревнования пройдут 16-17 января
Министр спорта РФ Олег Матыцин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Александр Щербак/ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил за доверие Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) и международные федерации, которые приехали на этап Кубка мира по фристайлу в Ярославль. Об этом он заявил на открытии этапа Кубка мира.

"От имени Минспорта приветствую вас на празднике зимнего вида спорта, выражаю признательность руководству Ярославской области за высокий уровень организации соревнований, - сказал Матыцин. - Хочу поблагодарить FIS и все международные федерации, которые приехали в Россию, за доверие. Россия всегда есть и будет открытой страной, которая будет готова обеспечить проведение соревнований самого высокого уровня. Желаю всем спортсменам побед и здоровья".

Этап Кубка мира в Ярославле завершится 17 января.

Теги
Зимние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
Зимние олимпийские виды спорта
Российская конькобежка Голикова лидирует после первого дня ЧЕ в спринтерском многоборье
Наталья Воронина идет третьей в классическом многоборье
Читать полностью