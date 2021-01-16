Матыцин поблагодарил FIS и федерации, прибывшие на этап КМ по фристайлу в Ярославль

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил за доверие Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) и международные федерации, которые приехали на этап Кубка мира по фристайлу в Ярославль. Об этом он заявил на открытии этапа Кубка мира.

"От имени Минспорта приветствую вас на празднике зимнего вида спорта, выражаю признательность руководству Ярославской области за высокий уровень организации соревнований, - сказал Матыцин. - Хочу поблагодарить FIS и все международные федерации, которые приехали в Россию, за доверие. Россия всегда есть и будет открытой страной, которая будет готова обеспечить проведение соревнований самого высокого уровня. Желаю всем спортсменам побед и здоровья".

Этап Кубка мира в Ярославле завершится 17 января.