Левитин уверен, что Ярославль успешно проведет этап Кубка мира по фристайлу

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин выразил уверенность в том, что этап Кубка мира по лыжной акробатике в Ярославле пройдет успешно. Об этом он сказал на открытии соревнований, обращаясь к участникам и гостям этапа.

"Хочу поблагодарить наших иностранных спортсменов за то, что приехали. В этом сезоне это первые международные игры в России, и я уверен, что они пройдут успешно", - отметил Левитин.

Этап по фристайлу в Ярославле - первый международный турнир в России в 2021 году. Соревнования будут проходить 16 и 17 января.