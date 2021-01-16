Российская конькобежка Голикова лидирует после первого дня ЧЕ в спринтерском многоборье

ТАСС, 16 января. Россиянка Ангелина Голикова занимает первое место в спринтерском многоборье после первого соревновательного дня на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Турнир проходит в нидерландском Херенвене.

В забеге на 500 метров спортсменка заняла первое место, на 1000 метров - четвертое. По итогам двух забегов Голикова занимает лидирующую позицию, показав результат 74,605 очка. Второе место занимает нидерландка Ютта Лердам (74,775), третье - ее соотечественница Фемке Кок (74,830). Россиянка Дарья Качанова идет пятой (75,515), Ольга Фаткулина - шестой (75,600).

В спринтерском многоборье у мужчин после первого дня лидирует нидерландец Томас Крол (68,645), вторым идет его соотечественник Хейн Оттерспер (68,985), третьим - немец Йоэль Дуфтер (69,075). Россиянин Виктор Муштаков, победивший в субботу в забеге на 500 метров, занимает четвертое место (69,420), Артем Арефьев - 15-е (70,785), Виктор Лобас - 16-е (70,805).

Нидерландец Патрик Руст лидирует в классическом многоборье (73,415), вторым идет норвежец Сверре Лунде Педерсен (74,247), третьим - представитель Нидерландов Марсел Боскер (74,441), россиянин Сергей Трофимов занимает шестое место (75,280), Даниил Алдошкин - седьмое (75,393), Руслан Захаров - 14-е (76,632). У женщин первой идет нидерландка Антоинетте де Йонг (79,255), второй - ее соотечественница Ирен Схаутен (79,518), третьей - россиянка Наталья Воронина (79,680), Елизавета Голубева занимает четвертое место (79,885), Евгения Лаленкова - восьмое (80,778).

В классическом многоборье мужчины соревнуются на дистанциях 500, 1 500, 5 000 и 10 000 метров, женщины - 500, 1 500, 3 000, 5 000 метров. В спринтерском многоборье у мужчин и женщин одинаковые дистанции - по два забега на 500 и 1 000 метров.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит каждый год, по четным годам - на отдельных дистанциях, по нечетным - в многоборье. На чемпионате 2019 года россияне завоевали две медали, в спринтерском многоборье Качанова стала второй, Фаткулина - третьей. Соревнования в Херенвене завершатся 17 января.