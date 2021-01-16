Тихомиров назвал неожиданным решение FIS о проведении чемпионата мира по сноуборд-кроссу

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров не считает приятным сюрпризом решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) о проведении чемпионата мира по сноуборд-кроссу в Швеции. Об этом он заявил ТАСС.

Этап Кубка мира по ски-кроссу в Швеции получил статус чемпионата мира

Ранее стало известно, что чемпионат мира по сноуборд-кроссу пройдёт в шведском Идре 11-12 февраля.

"Неожиданное решение, и не могу сказать, что это приятный сюрприз. Мы даже не знаем, что это за трасса, - сообщил Тихомиров. - В понедельник будем обсуждать детали. Команда тренируется, но в ски-кроссе у нас не было стартов, хотя уже февраль месяц. Все это достаточно проблематично с точки зрения трасс".

Изначально шведский Идре должен был принять этап Кубка мира по фристайлу 20-24 февраля. Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае этой зимой, но был отменен из-за пандемии коронавируса.