Понгильский: российские фристайлисты могут усложнить программы на этапе КМ в Москве

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Российские спортсмены, выступающие в лыжной акробатике, могут усложнить программы на следующем этапе Кубка мира, если погодные условия в Москве позволят это сделать. Об этом журналистам рассказал старший тренер сборной России по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика" Александр Понгильский.

Этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике впервые проходит в Ярославле в горнолыжном центре "Подолино", но из-за пандемии коронавирусной инфекции на соревнованиях нет зрителей. Субботние старты у мужчин выиграл россиянин Максим Буров, вторым стал еще один спортсмен из России Павел Кротов, у женщин третье место заняла россиянка Любовь Никитина. В воскресенье пройдут командные соревнования.

"Никитина сегодня выступила неплохо, считаю, что она молодец, - отметил Понгильский. - На прошлом этапе начало был неплохое, потом небольшой сбой, и она не смогла оказать конкуренцию, здесь старалась до последнего. Немного расстроила Настя Прыткова, прыжок был хороший, но, видимо, сыграла свою роль молодость спортсменки, немного поторопилась в конце на приземлении. А я всегда говорю, что пока не уехала, не остановилась, то расслабляться нельзя".

Следующий этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике пройдет в Москве 23 января.

"Сборная показала хороший результат, так и должно быть каждый раз, это наша работа, - сказал Понгильский. - Программа в Москве будет зависеть от погоды, сегодня ребята исполняли не самые сильные свои прыжки. Если в Москве не будет сильного ветра и снега, то, возможно, там программы усложним".

"Маска мешает руководить процессом, приходится сильнее напрягаться, кричать, ведь через маску ребятам хуже слышны мои слова. Все эти антиковидные меры, маски, тесты, мы просто приняли как данность, обязанность, уже как с утра зубы почистить. У нас же кроме ПЦР-тестов еще допинг-контроль, много всего еще", - подчеркнул тренер.