Польховский назвал причину пропуска Логиновым масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе

ТАСС, 17 января. Российский биатлонист Александр Логинов не выступит в масс-старте на шестом этапе Кубка мира из-за недомогания. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский, комментарий которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 14:30 мск. В текущем сезоне Логинов ни разу не поднимался на пьедестал почета в индивидуальных гонках Кубка мира.

"Александр почувствовал себя не очень хорошо, - сказал Польховский. - Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет".

Логинову 28 лет, он является чемпионом мира 2020 года в спринте. В его активе также серебро и три бронзовые награды мировых первенств. Лучший результат в общем зачете Кубка мира Логинов показал в сезоне-2018/19, когда занял второе место. В конце прошлого года ушел из жизни отец Логинова.

Этап Кубка мира в Оберхофе завершится в воскресенье.