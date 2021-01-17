Тарьей Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

ТАСС, 17 января. Норвежский биатлонист Тарьей Бё занял первое место в гонке с общего старта на 15 км на шестом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в германском Оберхофе.

Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

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32-летний норвежец преодолел дистанцию за 37 минут 41,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал австриец Феликс Ляйтнер (отставание - 3,6 секунд; 0 промахов), третьим - швейцарец Беньямин Вегер (+7,8; 0). Россиянин Матвей Елисеев финишировал шестым (+20,1; 1), Эдуард Латыпов - 29-м (+3.55,3; 7).

Ранее россиянин Александр Логинов снялся с гонки из-за недомогания.

Этап Кубка мира завершится женским масс-стартом, который пройдет позднее в воскресенье.