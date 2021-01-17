Экипаж Гайтюкевича стал шестым в соревновании четверок на этапе Кубка мира по бобслею

ТАСС, 17 января. Российский экипаж Ростислава Гайтюеквича занял шестое место в соревновании четверок на шестом этапе Кубка мира по бобслею. Соревнования прошли в швейцарском Санкт-Морице.

Победу одержал экипаж немца Франческо Фридриха, результат после двух попыток - 2 минуты 9,56 секунды. Вторым стал австриец Бенжамин Майер (+0,29), третьим - канадец Джастин Криппс (+0,49). Гайтюкевич отстал от победителя на 1,36 секунды. Россиянин Алексей Стульнев стал 10-м (+1,70).

В общем зачете Кубка мира Гайтюкевич идет пятым с 368 очками в активе. Первую тройку составляют Фридрих (450), Майер (410) и Криппс (410). Стульнев - седьмой (312).

В воскресенье также прошли соревнования двоек среди женщин, лучшими стали немки Стефани Шнайдер и Леони Фибиг (2.16,54), второе место заняли американки Элана Мейерс и Сильвия Хоффман (+0,08), третье - швейцарки Мелани Хаслер и Ирина Штребель (+0,19). Россиянки Анастасия Макарова и Александра Иокст стали 13-ми (+1,37), Надежда Сергеева и Юлия Беломестных - 14-ми (+1,40), Любовь Черных и Елена Мамедова - 18-ми (+2,35). В общем зачете лучшей среди россиянок является Черных, которая с 368 очками идет 14-й.

Следующий этап Кубка мира по бобслею пройдет 23-24 февраля в германском Кёнигсзе.