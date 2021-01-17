Россиянка Голикова завоевала серебро чемпионата Европы по конькобежному спорту

ТАСС, 17 января. Российская конькобежка Ангелина Голикова завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в спринтерском многоборье. Соревнования завершились в нидерландском Херенвене.

Голикова набрала 149,855 очка, победу одержала Ютта Лердам (149,385) из Нидерландов, третьей стала ее соотечественница Фемке Кок (149,870). Россиянка Дарья Качанова заняла пятое место (150,980), Ольга Фаткулина отказалась участвовать в последней дисциплине и заняла последнее, 16-е место.

Голиковой 29 лет, она дважды становилась серебряным и один раз бронзовым призером на чемпионатах мира на отдельных дистанциях. На чемпионатах Европы на отдельных дистанциях она ранее завоевала две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую.

В мужском спринтерском многоборье чемпионом стал нидерландец Томас Крол (137,955), далее расположились его соотечественник Хейн Оттерспер (138,645) и Йоэль Дуфтер из Германии (138,770). Россиянин Виктор Лобас занял 12-е место (142,220). Шедший четвертым после двух дисциплин Виктор Муштаков упал в последнем забеге и занял итоговое 13-е место. Артем Арефьев не вышел на последний забег и стал 14-м.

На чемпионате Европы также разыгрываются медали в классическом многоборье, где мужчины соревнуются на дистанциях 500, 1 500, 5 000 и 10 000 метров, женщины - 500, 1 500, 3 000, 5 000 метров. В спринтерском многоборье у мужчин и женщин одинаковые дистанции - по два забега на 500 и 1 000 метров.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту проходит каждый год, по четным годам - на отдельных дистанциях, по нечетным - в многоборье. На чемпионате 2019 года россияне завоевали две медали, в спринтерском многоборье Качанова стала второй, Фаткулина - третьей.

В новость были внесены изменения (20:40 мск) - добавлены результаты мужчин и бэкграунд.