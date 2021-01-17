Корстин: смена тренера помогла баскетбольным "Химкам" взбодриться и найти новую мотивацию

В воскресенье "Химки" уступили дома казанскому УНИКСу со счетом 87:93 в первом матче после увольнения Римаса Куртинайтиса.

"Главный матч недели "Химки" - УНИКС получился очень боевым и напряженным, все решилось в концовке, - сказала Корстин. - "Химки" после смены тренера выглядят гораздо лучше: играют более агрессивно, с хорошим настроем. Считаю правильным решение дать проявить себя российскому тренеру Андрею Мальцеву. Уже по первой игре можно сказать, что команда взбодрилась, у игроков появилась новая мотивация, в хорошей форме находится Алексей Швед".

"Проблемой "Химок" в матче с УНИКСом стала ротация в передней линии. Если в начале сезона у них были [Грег] Монро, [Йонас] Жеребко и [Девин] Букер, то сегодня им явно не хватало игроков под кольцом, - продолжила Корстин. - У УНИКСа же состав сбалансирован, очень хорошая задняя линия в лице [Джамара] Смита и [Айзеи] Кэнэна, которые сегодня стали самыми результативными у гостей".

"Казанцы победили в Химках впервые с 2018 года, хотя игра была равной до последних минут. Но за счет агрессивной игры на подборе и более высокого процента попаданий с дальней дистанции УНИКС сегодня был лучше", - заключила генеральный директор Единой лиги ВТБ.