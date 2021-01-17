ЦСКА обыграл СКА и укрепил лидерство в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил петербургский СКА со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 636 зрителей.

Голами у столичной команды отметились Брендэн Лайпсик (10-я минута), Константин Окулов (39) и Сергей Андронов (45). В составе проигравших шайба на счету Эмиля Галимова (43).

Команды провели четвертый матч в текущем сезоне, из которых три выиграли москвичи. Игра стала 700-й в КХЛ для нападающих Евгения Кетова (СКА) и Александра Попова (ЦСКА).

ЦСКА увеличил отрыв от петербуржцев в таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 46 встречах, СКА идет вторым с 62 очками в 47 матчах.

В следующей игре ЦСКА примет московский "Спартак" 19 января, в тот же день петербуржцы сыграют на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом".