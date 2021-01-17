ЦСКА обыграл СКА и укрепил лидерство в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА победил петербургский СКА со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 636 зрителей.
Голами у столичной команды отметились Брендэн Лайпсик (10-я минута), Константин Окулов (39) и Сергей Андронов (45). В составе проигравших шайба на счету Эмиля Галимова (43).
Команды провели четвертый матч в текущем сезоне, из которых три выиграли москвичи. Игра стала 700-й в КХЛ для нападающих Евгения Кетова (СКА) и Александра Попова (ЦСКА).
ЦСКА увеличил отрыв от петербуржцев в таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 46 встречах, СКА идет вторым с 62 очками в 47 матчах.
В следующей игре ЦСКА примет московский "Спартак" 19 января, в тот же день петербуржцы сыграют на выезде с екатеринбургским "Автомобилистом".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|46
|27
|4
|2
|2
|3
|8
|150-95
|71
|2
|СКА
|47
|24
|1
|2
|4
|4
|12
|140-106
|62
|3
|Локомотив
|46
|23
|4
|2
|1
|4
|12
|139-94
|63
|4
|Динамо М
|47
|24
|4
|0
|3
|2
|14
|143-116
|61
|5
|Йокерит
|43
|19
|3
|2
|1
|4
|14
|127-103
|53
|6
|Динамо Мн
|46
|13
|8
|4
|1
|2
|18
|129-130
|53
|7
|Северсталь
|46
|17
|4
|3
|3
|1
|18
|111-123
|52
|8
|Спартак
|47
|16
|5
|1
|2
|4
|19
|125-136
|50
|9
|Витязь
|46
|16
|3
|3
|2
|1
|21
|119-130
|47
|10
|Сочи
|47
|10
|2
|0
|2
|5
|28
|98-159
|31
|11
|Динамо Р
|45
|4
|1
|2
|2
|5
|31
|92-158
|21