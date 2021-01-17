"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ливерпулем" и сохранил лидерство в чемпионате Англии

ТАСС, 17 января. "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 0:0 в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

Эта встреча стала 200-й в чемпионате для главного тренера ливерпульского клуба Юргена Клоппа.

В текущем сезоне манкунианцы не проиграли ни одного матча в гостях в чемпионате, одержав семь побед и дважды сыграв вничью. Команда также не пропускает на протяжении трех последних встреч во всех турнирах.

"Манчестер Юнайтед" продолжает лидировать в таблице чемпионата, набрав 37 очков в 18 матчах. "Ливерпуль" с 34 баллами идет третьим, команда Клоппа не может победить в четырех последних играх (три ничьих, одно поражение).

В следующем матче "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Фулхэмом" 20 января. "Ливерпуль" на следующий день примет "Бёрнли".