"Аталанта" и "Дженоа" сыграли вничью. Миранчук вышел на замену во втором тайме

ТАСС, 17 января. "Аталанта" сыграла вничью с "Дженоа" со счетом 0:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе "Аталанты" во втором тайме на замену вышел полузащитник сборной России Алексей Миранчук, он заменил украинца Руслана Малиновского. У "Дженоа" с первых минут играли бывший нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов и защитник Доменико Кришито (капитан генуэзцев), ранее выступавший за "Зенит".

В турнирной таблице "Аталанта" занимает шестое место, набрав 32 очка, "Дженоа" с 15 очками идет 16-м. В следующем матче "Аталанта" в гостях сыграет с "Удинезе" 20 января, "Дженоа" примет "Кальяри" 24 января.

Ранее в воскресенье "Кротоне" на своем поле разгромил "Беневенто" со счетом 4:1, а "Сассуоло" и "Парма" завершили встречу вничью - 1:1.