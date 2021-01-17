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Зимние олимпийские виды спорта

Чемпионат мира по конькобежному спорту в Нидерландах может пройти со зрителями

Турнир пройдет в Херенвене 11-14 февраля
Арена "Тиалф" EPA-EFE/Vincent Jannink
Описание
Арена "Тиалф"
© EPA-EFE/Vincent Jannink

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по конькобежному спорту надеются, что на турнир можно будет допустить ограниченное число болельщиков в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Нидерландах. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

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В Херенвене 16-17 января прошел чемпионат Европы в многоборье, позднее там состоятся два этапа Кубка мира. Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в этом же городе с 11 по 14 февраля.

"Нидерландцы ожидают, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране болельщиков допустят на трибуны во время чемпионата мира. Хотя бы в ограниченном количестве. Тихий "Тиалф" - это нонсенс для конькобежного спорта, но это те жертвы, на который любой конькобежец готов идти. Лишь бы было с кем соревноваться", - сказала Барышева.

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