Чемпионат мира по конькобежному спорту в Нидерландах может пройти со зрителями

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по конькобежному спорту надеются, что на турнир можно будет допустить ограниченное число болельщиков в случае улучшения эпидемиологической ситуации в Нидерландах. Об этом ТАСС рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

В Херенвене 16-17 января прошел чемпионат Европы в многоборье, позднее там состоятся два этапа Кубка мира. Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в этом же городе с 11 по 14 февраля.

"Нидерландцы ожидают, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране болельщиков допустят на трибуны во время чемпионата мира. Хотя бы в ограниченном количестве. Тихий "Тиалф" - это нонсенс для конькобежного спорта, но это те жертвы, на который любой конькобежец готов идти. Лишь бы было с кем соревноваться", - сказала Барышева.