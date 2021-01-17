Чемпион мира Озил прибыл в Стамбул для заключения контракта с "Фенербахче"

ТАСС, 17 января. Германский полузащитник английского "Арсенала" Месут Озил прилетел в Стамбул для заключения соглашения с "Фенербахче". Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Футболист является этническим турком. Он выступал за "Арсенал" на протяжении последних семи лет. Пполузащитник не появлялся на поле с 7 марта 2020 года, а также не был включен в заявку команды на новый сезон чемпионата Англии. До конца контракта, который истекает в июне, 32-летний должен был заработать около €7,87 млн. Всего за лондонский клуб он провел 254 матча, забил 44 гола и отдал 77 результативных передач.

В составе сборной Германии Озил стал чемпионом мира 2014 года и бронзовым призером мирового первенства 2010 года, также в его активе бронза чемпионатов Европы (2012, 2016). Вместе с "Реалом" из Мадрида он становился чемпионом Испании (2011/12), обладателем Кубка (2010/11) и Суперкубка Испании (2012), в составе "Вердера" - обладателем Кубка Германии (2008/09), "Арсенала" - победителем Кубка (2013/14, 2014/15, 2016/17) и Суперкубка Англии (2014, 2015, 2017).