Рабочий старт. Российские конькобежцы завоевали одну медаль на чемпионате Европы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по конькобежному спорту завершился в нидерландском Херенвене в воскресенье. Медали были разыграны в классическом и спринтерском многоборье.
В состав мужской сборной России вошли Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов. Женскую команду представили Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова. Рекордсмен мира на дистанциях 500 и 1 000 метров, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях и Европы россиянин Павел Кулижников находится с командой в Херенвене, но пропустил соревнования из-за того, что недавно переболел коронавирусной инфекцией.
Единственную медаль сборной России принесла Голикова, ставшая серебряным призером спринтерского многоборья (149,855 очка). Качанова в спринтерском многоборье стала пятой (150,980), Фаткулина снялась с забега на 1 000 метров во второй соревновательный день и заняла последнее, 16-е место. Победу одержала Ютта Лердам из Нидерландов (149,385), третьей стала ее соотечественница Фемке Кок (149,870).
В классическом многоборье лучшая из россиянок Наталья Воронина заняла четвертое место (161,300), Елизавета Голубева стала седьмой (162,651), Евгения Лаленкова - восьмой (164,008). Победу одержала Антоинетте де Йонг из Нидерландов, которая набрала 159,303 очка, второй стала ее соотечественница Ирен Схаутен (160,056), третьей - чешка Мартина Сабликова (160,320).
У мужчин в классическом многоборье Трофимов стал восьмым (151,096), девятое место занял Алдошкин (111,386), Захаров стал 13-м (112,928). Первую победу на чемпионате Европы одержал нидерландец Патрик Руст (147,745), вторым стал его соотечественник Марсель Боскер (149,806), третьим - норвежец Сверре Лунде Педерсен (149,828).
В спринтерском многоборье чемпионом стал нидерландец Томас Крол (137,955), далее расположились его соотечественник Хейн Оттерспер (138,645) и Йоэль Дуфтер из Германии (138,770). Лобас занял 12-е место (142,220). Шедший четвертым после двух дисциплин Муштаков упал в последнем забеге и занял итоговое 13-е место (104.510). Арефьев не вышел на последний забег и стал 14-м (105,745).
Подготовительный турнир
Чемпионат Европы в многоборье не являлся для российских конькобежцев приоритетным стартом. Это первый международный турнир этого сезона, и главной задачей для спортсменов стало приобретение соревновательной практики. Европейские соревнования состоялись в Херенвене 16-17 января, затем тут же состоятся два этапа Кубка мира. Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в этом же городе с 11 по 14 февраля.
"Чемпионат Европы - это все-таки больше проходящий старт, чтобы побегать, набрать соревновательного опыта. Это должно помочь нам реализовать поставленные перед командой задачи на чемпионате мира", - пояснила ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
На отдельных дистанциях лидеры сборной России показали хорошие результаты: Воронина стала второй на дистанции 3 000 метров, Лаленкова - на дистанции 1 500 метров, Голикова дважды показала лучшее время на дистанции 500 метров. Муштаков выиграл забег на 500 метров, Арефьев занял третье место на этой же дистанции.
"Если говорить о наших лидерах, то они показали себя хорошо на тех дистанциях, на которых специализируются, - отметила Барышева. - Для Голиковой это отличный результат, хотя она больше все же специализируется на коротком спринте. Следующие две недели нужны ей для того, чтобы передохнуть и восстановиться, отточить мастерство на дистанции 500 м и уже претендовать на высшую награду на чемпионате мира. Думаю, наши девушки будут основными фаворитами на дистанции 500 метров, в женском спринте все под контролем".
"У Ворониной не получился забег на 1 500 метров, что лишило ее шансов в борьбе за медали. Но четвертое место в многоборье - ее лучшее достижение, не помню, чтобы в многоборье она поднималась столь высоко, - отметила Барышева. - Она показала фантастический результат на дистанции 3 000 метров, отличный бег и исполнение, она и сейчас не в самой лучшей форме подтвердила свой статус мирового лидера. Пока что Наталья не в той форме, которую мы надеемся увидеть к чемпионату мира, но последующие старты должны вывести ее в оптимальные кондиции для коронной дистанции в пять километров".
Российские конькобежцы останутся жить и тренироваться в Нидерландах еще почти на месяц, до чемпионата мира. "Голод международных стартов был так велик, что и наши спортсмены, и конькобежцы из других стран были готовы сколько угодно недель сидеть в так называемом "пузыре". Нидерландцы также вынуждены все эти пять недель находиться в отеле, в определенной изоляции, - отметила Барышева. - Международный союз конькобежцев принял регламент по борьбе с коронавирусом, который позволяет провести хотя бы эти четыре соревнования, не выезжая из одного региона в Нидерландах, так что это та жертва, на которую все готовы ради международного сезона".