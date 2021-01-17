Рабочий старт. Российские конькобежцы завоевали одну медаль на чемпионате Европы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы по конькобежному спорту завершился в нидерландском Херенвене в воскресенье. Медали были разыграны в классическом и спринтерском многоборье.

В состав мужской сборной России вошли Артем Арефьев, Виктор Лобас, Виктор Муштаков, Даниил Алдошкин, Руслан Захаров, Сергей Трофимов. Женскую команду представили Ангелина Голикова, Дарья Качанова, Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Елизавета Голубева, Евгения Лаленкова. Рекордсмен мира на дистанциях 500 и 1 000 метров, пятикратный чемпион мира на отдельных дистанциях и Европы россиянин Павел Кулижников находится с командой в Херенвене, но пропустил соревнования из-за того, что недавно переболел коронавирусной инфекцией.

Единственную медаль сборной России принесла Голикова, ставшая серебряным призером спринтерского многоборья (149,855 очка). Качанова в спринтерском многоборье стала пятой (150,980), Фаткулина снялась с забега на 1 000 метров во второй соревновательный день и заняла последнее, 16-е место. Победу одержала Ютта Лердам из Нидерландов (149,385), третьей стала ее соотечественница Фемке Кок (149,870).

В классическом многоборье лучшая из россиянок Наталья Воронина заняла четвертое место (161,300), Елизавета Голубева стала седьмой (162,651), Евгения Лаленкова - восьмой (164,008). Победу одержала Антоинетте де Йонг из Нидерландов, которая набрала 159,303 очка, второй стала ее соотечественница Ирен Схаутен (160,056), третьей - чешка Мартина Сабликова (160,320).

У мужчин в классическом многоборье Трофимов стал восьмым (151,096), девятое место занял Алдошкин (111,386), Захаров стал 13-м (112,928). Первую победу на чемпионате Европы одержал нидерландец Патрик Руст (147,745), вторым стал его соотечественник Марсель Боскер (149,806), третьим - норвежец Сверре Лунде Педерсен (149,828).

В спринтерском многоборье чемпионом стал нидерландец Томас Крол (137,955), далее расположились его соотечественник Хейн Оттерспер (138,645) и Йоэль Дуфтер из Германии (138,770). Лобас занял 12-е место (142,220). Шедший четвертым после двух дисциплин Муштаков упал в последнем забеге и занял итоговое 13-е место (104.510). Арефьев не вышел на последний забег и стал 14-м (105,745).

Подготовительный турнир

Чемпионат Европы в многоборье не являлся для российских конькобежцев приоритетным стартом. Это первый международный турнир этого сезона, и главной задачей для спортсменов стало приобретение соревновательной практики. Европейские соревнования состоялись в Херенвене 16-17 января, затем тут же состоятся два этапа Кубка мира. Чемпионат мира на отдельных дистанциях пройдет в этом же городе с 11 по 14 февраля.