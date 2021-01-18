{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Борзунов назначен главным тренером женской сборной России по борьбе

До этого команду возглавлял Магомед Алиомаров, который скончался 13 мая из-за последствий коронавируса

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Александр Борзунов занял пост главного тренера женской сборной России по спортивной борьбе. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

"Главным тренером женской сборной назначен Александр Борзунов, он же будет главным тренером команды на Играх в Токио. Вся практическая часть ляжет на болгарского специалиста Симеона Штерева", - сказал Мамиашвили.

Штерев вошел в тренерский штаб весной 2019 года. До этого сборную возглавлял Магомед Алиомаров, который скончался 13 мая из-за последствий коронавируса.

63-летний Борзунов ранее являлся начальником отдела женской борьбы Федерации спортивной борьбы России.

Теги
РоссияЛетние олимпийские виды спорта
Массовый спорт
"Матч ТВ" будет готовить выпуски новостей спорта для телеканала НТВ
В последний раз новости спорта шли на федеральном канале НТВ в марте 2015 года
Читать полностью