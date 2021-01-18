Бывший вице-президент "Монако" Васильев получил от РФС аккредитацию агента

ТАСС, 18 января. Комиссия Российского футбольного союза (РФС) по работе с посредниками выдала аккредитацию на агентскую деятельность Вадиму Васильеву. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Аккредитация выдана по итогам успешной сдачи экзамена и рассчитана на четыре года.

Васильев являлся вице-президентом "Монако" с августа 2013 года по февраль 2019 года. В сезоне-2016/17 клуб стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил итальянскому "Ювентусу" (0:2, 1:2). Также клуб по два раза занимал второе и третье места в национальном чемпионате и дважды доходил до финала Кубка французской лиги (2017, 2018).