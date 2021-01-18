CAS рассмотрит апелляцию дисквалифицированного легкоатлета Шустова 25 февраля

ТАСС, 18 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит иск дисквалифицированного на четыре года российского прыгуна в высоту Александра Шустова к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Шустов, дисквалифицированный CAS на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 21 июля 2020 года сообщил ТАСС, что не согласен с этим решением и подал апелляцию. Арбитр CAS признал Шустова нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицировал на четыре года (с 5 июня 2020 года). Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года. 2 августа сотрудница пресс-службы CAS Кэти Хогг сообщила ТАСС, что CAS зарегистрировал иск Шустова против World Athletics и ВФЛА.

Шустову 36 лет, он является чемпионом Европы (2010), а также бронзовым призером европейского первенства в помещении (2011). В его активе также золотая и серебряная награды чемпионатов России.

В декабре 2016 года Шустов был выбран членом президиума ВФЛА, но спустя некоторое время приостановил работу в организации в связи с тем, что его фамилия значилась в так называемом списке Ричарда Макларена, занимавшегося расследованием допингового скандала в российском спорте.