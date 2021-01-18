Определились соперники российских гандболистов по основному раунду чемпионата мира

ТАСС, 18 января. Сборная Северной Македонии обыграла команду Чили со счетом 32:29 в матче заключительного тура предварительного раунда чемпионата мира по гандболу. Соревнования проходят в Египте.

Сборная России в основном раунде вышла в группу IV, где сыграют по три лучшие команды из групп G и H. Российские, белорусские и словенские гандболисты, занявшие первые три места в группе Н, встретятся с командами Швеции, Египта и Северной Македонии из группы G. Две лучшие команды группы выйдут в четвертьфинал.

Северомакедонцы заменили на турнире чехов, которые снялись перед началом соревнований из-за случаев заражения коронавирусом.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Сборная на турнире называется "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага используется флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.

Чемпионат мира завершится 31 января.