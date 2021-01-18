Гонорар Поветкина за реванш с Уайтом будет существенно выше, чем за первый бой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин получит высокий гонорар за реванш против британца Диллиана Уайта. Об этом ТАСС заявил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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Реванш Поветкин - Уайт состоится 6 марта. В первом поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе россиянин нокаутировал британца, бой прошел 23 августа 2020 года в Великобритании.

"Гонорар Саши будет существенно выше, чем за первый бой", - сказал Рябинский.

Изначально второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти в ноябре, но позднее был дважды перенесен из-за заражения россиянина коронавирусом.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья.