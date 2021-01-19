Дубль Ибрагимовича после травмы принес "Милану" победу над "Кальяри" в чемпионате Италии

ТАСС, 19 января. "Милан" обыграл на выезде "Кальяри" со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

Дублем отметился Златан Ибрагимович (7-я минута, с пенальти; 52), на 74-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Милана" Алексис Салемакерс. 39-летний швед проводит третий матч после травмы, до этого он отыграл пять минут после выхода на замену в игре чемпионата с "Торино", а спустя три дня провел в матче кубка страны первый тайм против того же соперника.

Для Ибрагимовича этот дубль стал пятым в текущем чемпионате. Теперь он с 12 голами делит с Чиро Иммобиле ("Лацио") и Ромелу Лукаку ("Интер") вторую строчку таблицы бомбардиров чемпионата, лидирует Криштиану Роналду ("Ювентус") с 15 мячами. Во всех турнирах у шведа 13 голов в 13 матчах. Ибрагимович забивает в семи последних матчах против "Кальяри" (за "Интер" и "Милан").

"Милан" лидирует, набрав 43 очка в 18 матчах. "Кальяри" с 14 очками располагается на 17-м месте. Серия без побед "Кальяри" в чемпионате страны составляет 10 матчей (три ничьи, семь поражений).

В следующем туре "Милан" 23 января примет "Аталанту", "Кальяри" на следующий день сыграет в гостях с "Дженоа".