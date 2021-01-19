СМИ: футболист "Баварии" Алаба летом перейдет в "Реал"

ТАСС, 19 января. Австрийский защитник германского футбольного клуба "Бавария" Давид Алаба летом станет игроком испанского "Реала". Об этом сообщает газета Marca.

По информации источника, 28-летний защитник уже прошел медобследование и подписал с командой из Мадрида четырехлетний контракт с зарплатой €11 млн в год. Срок соглашения австрийца с "Баварией" истекает 30 июня, что позволило "Реалу" вести переговоры с футболистом в январе. Алаба присоединится к испанской команде после окончания действия контракта с клубом из Мюнхена.

В нынешнем сезоне Алаба провел 22 матча за "Баварию", в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Алаба является игроком "Баварии" с 2009 года. В составе мюнхенцев он девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз - Кубок Германии, пять раз - Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также один раз выиграл клубный чемпионат мира.