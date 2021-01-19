Умер гроссмейстер Любомир Кавалек

ТАСС, 19 января. Чемпион Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной США Любомир Кавалек скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Кавалек умер в американском Рестоне после непродолжительной болезни.

На счету Кавалека две победы в чемпионате Чехословакии и три - в чемпионате США. На шахматных олимпиадах в составе сборной США, помимо золотой медали, он завоевал пять бронзовых. Кавалек также сотрудничал с ведущими шахматистами мира, в том числе с Бобби Фишером, которому он помог в матче за звание чемпиона мира с Борисом Спасским в Рейкьявике в 1972 году, был тренером британца Найджела Шорта, который в 1993 году проиграл Гарри Каспарову в матче за звание чемпиона мира.

Кроме того, Кавалек некоторое время работал журналистом на радиостанции "Голос Америки", а затем в качестве обозревателя газеты Washington Post.