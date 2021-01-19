"Милан" подписал контракт с Марио Манджукичем

ТАСС, 19 января. Итальянский футбольный клуб "Милан" подписал контракт с хорватским нападающим Марио Манджукичем. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления еще на один. Он будет выступать под девятым номером.

Ранее в СМИ сообщалось, что 34-летний хорват имел предложения от российских "Локомотива", ЦСКА и "Спартака".

Манджукич стал свободным агентом 5 июля 2020 года после расторжения контракта с катарским клубом "Аль-Духаиль". Ранее хорватский футболист выступал за итальянский "Ювентус", испанский "Атлетико", германские "Баварию" и "Вольфсбург", а также за хорватское "Динамо" из Загреба. Является трехкратным чемпионом Хорватии, двукратным чемпионом Германии, пятикратным чемпионом Италии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Хорватии стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.