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Футбол в России

СМИ: "Краснодар" заинтересован в приобретении лучшего бомбардира чемпионата Франции

В нынешнем сезоне Булай Диа провел за "Реймс" 20 матчей и забил 12 голов

ТАСС, 19 января. "Краснодар" проявляет интерес к футболисту французского "Реймса" Булаю Диа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Le10Sport.

Также в трансфере футболиста заинтересованы французский "Марсель", английские "Вест Хэм", "Фулхэм" и "Кристал Пэлас". В настоящее время официального предложения ни от одного из клубов не поступало.

Диа 24 года, он стал игроком "Реймса" в 2018 году. В нынешнем сезоне провел 20 матчей и забил 12 голов. В настоящее время Диа занимает первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции нынешнего сезона. Также с 2020 года выступает за сборную Сенегала.

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