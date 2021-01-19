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Летние олимпийские виды спорта

Организаторы старта в Челябинске попросили легкоатлета убрать неэтичную надпись с футболки

Прыгун в высоту Алексей Фадеев вышел на первую попытку в форме, на которой была нанесена надпись Death like sweet

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Организаторы легкоатлетического Мемориала Лукашевича и Середкина в Челябинске попросили прыгуна в высоту Алексея Фадеева спрятать неэтичную надпись на футболке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре соревнований.

Фадеев вышел на первую попытку в форме, на которой была нанесена надпись Death like sweet. После первой попытки спортсмен заклеил надпись номером.

"Организаторы обратили внимание на эту надпись и попросили спортсмена ее убрать, что он и сделал. Организаторы посчитали, что эта надпись неэтична, тем более он был в футболке сборной России", - сказал собеседник агентства.

Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и с шестом "Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина" проходят в Челябинске во вторник. В них принимают участие 123 спортсмена из 16 субъектов РФ, в том числе трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, призеры чемпионатов мира Михаил Акименко и Илья Иванюк.

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Летние олимпийские виды спорта
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