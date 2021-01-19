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Летние олимпийские виды спорта

Победитель турнира в Челябинске Акименко оценил свой результат на твердую четверку

Следующим турниром для серебряного призера чемпионата мира - 2019 станет "Битва полов" в Москве 24 января
Михаил Акименко EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ
Описание
Михаил Акименко
© EPA-EFE/VALDRIN XHEMAJ

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко оценил свой результат на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске на твердую четверку, его не удовлетворили разбег и физическое состояние. Об этом он сообщил ТАСС.

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Во вторник Акименко выиграл турнир с результатом 2,28 метра.

"Сегодня оцениваю свой результат на твердую четверочку. Не все получилось именно в разбеге, и, наверное, чуточку состояние было не очень сегодня. Покажу, наверное, хорошие прыжки на "Битве полов", - сказал он.

Акименко отметил, что ему понравился турнир, он считает его одним из любимых.

Следующим турниром, в котором примет участие Акименко, станет "Битва полов", которая пройдет 24 января в Москве.

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