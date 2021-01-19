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Футбол в России

"Локомотив" расторг контракт с сербским защитником Слободаном Райковичем

Райкович выступал за московский клуб с лета 2020 года и провел девять матчей во всех турнирах
Слободан Райкович Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Слободан Райкович
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 19 января. Московский футбольный клуб "Локомотив" расторг соглашение с сербским защитником Слободаном Райковичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Райкович выступал за "Локомотив" с лета 2020 года. Он провел в составе железнодорожников девять матчей в чемпионате России и Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. Ранее он представлял итальянские "Палермо" и "Перуджу", сербский ОФК, английский "Челси", не сыграв за клуб ни одного матча, нидерландские ПСВ, "Твенте" и "Витесс", германский "Гамбург".

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