"Локомотив" расторг контракт с сербским защитником Слободаном Райковичем

ТАСС, 19 января. Московский футбольный клуб "Локомотив" расторг соглашение с сербским защитником Слободаном Райковичем. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Райкович выступал за "Локомотив" с лета 2020 года. Он провел в составе железнодорожников девять матчей в чемпионате России и Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. Ранее он представлял итальянские "Палермо" и "Перуджу", сербский ОФК, английский "Челси", не сыграв за клуб ни одного матча, нидерландские ПСВ, "Твенте" и "Витесс", германский "Гамбург".