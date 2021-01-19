Четырехкратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон пропустят мировое первенство в Стокгольме

ТАСС, 19 января. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не выступят на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщил Сизерон, комментарий которого приводит французский портал Sports-Auvergne со ссылкой на Федерацию ледовых видов спорта Франции (FFSG).

"Отсутствие конкуренции в течение почти года, связанные с пандемией протоколы безопасности, которые требуют карантина, психологический износ - так много факторов и ограничений, которые не позволяют подготовиться в оптимальных условиях", - сказал Сизерон.

Пападакис и Сизерон являются четырехкратными чемпионами мира и пятикратными чемпионами Европы по фигурному катанию в танцах на льду. Также на их счету серебряная медаль Олимпийских игр - 2018.

Чемпионат мира запланирован на 22-28 марта в Стокгольме.