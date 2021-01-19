{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Четырехкратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон пропустят мировое первенство в Стокгольме

Проведение соревнований в столице Швеции запланировано на 22-28 марта
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH
Описание
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 19 января. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не выступят на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщил Сизерон, комментарий которого приводит французский портал Sports-Auvergne со ссылкой на Федерацию ледовых видов спорта Франции (FFSG).

"Отсутствие конкуренции в течение почти года, связанные с пандемией протоколы безопасности, которые требуют карантина, психологический износ - так много факторов и ограничений, которые не позволяют подготовиться в оптимальных условиях", - сказал Сизерон.

Пападакис и Сизерон являются четырехкратными чемпионами мира и пятикратными чемпионами Европы по фигурному катанию в танцах на льду. Также на их счету серебряная медаль Олимпийских игр - 2018.

Чемпионат мира запланирован на 22-28 марта в Стокгольме.

Теги
Фигурное катание
НХЛ
СМИ: матч НХЛ "Нэшвилл" - "Каролина" перенесен из-за случаев заражения COVID-19 у гостей
В составе "Каролины" выступает российский форвард Андрей Свечников
Читать полностью