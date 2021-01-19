Бывшего вратаря "Зенита" Малафеева госпитализируют с тяжелым поражением легких

ТАСС, 19 января. Бывший голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Вячеслав Малафеев будет госпитализирован в связи с поражением легких. Об этом в stories своего Instagram сообщила его супруга Екатерина Малафеева.

"Сейчас будем мужа отправлять в больницу вместе с моим папой, состояние ухудшилось. К сожалению, даже УЗИ показало у Славы большое поражение легких: одно легкое - 40%, другое - 65-70%, поэтому мы решили не медлить и обратились к госпитализации. Температура держится - 38 градусов", - сообщила Малафеева.

Малафееву 41 год, он является воспитанником "Зенита". Он выступал за петербуржцев с 1997 по 2016 год, провел в его составе 442 матча. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России Малафеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.