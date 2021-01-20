"Лестер" обыграл "Челси" и возглавил таблицу чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 20 января. "Лестер" на своем поле со счетом 2:0 обыграл "Челси" в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Голами отметились Уилфрид Ндиди (6-я минута) и Джеймс Мэддисон (41). Нападающий "Челси" Тимо Вернер забил на 86-й минуте, однако гол был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Команда Брендана Роджерса не проигрывает в шести встречах чемпионата кряду (четыре победы, две ничьи). "Лестер" обыграл "Челси" на своем поле впервые с 14 декабря 2015 года (2:1). С тех пор команде удалось лишь один раз на выезде победить соперника (1:0) в декабре 2018 года, в остальных встречах "Лестер" пять раз терпел поражения и пять раз играл вничью.

"Лестер" в 19 сыгранных матчах набрал 38 очков и возглавил таблицу Английской премьер-лиги. Команда Фрэнка Лэмпарда идет восьмой с 29 очками в 19 встречах.

В следующем матче "Лестер" 27 января сыграет в гостях с "Эвертоном", "Челси" в тот же день примет "Вулверхэмптон".