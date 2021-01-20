Чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ перенесен на июль из-за коронавируса

ТОКИО, 20 января. /ТАСС/. Ежегодный чемпионат Японии по самбо на Кубок президента РФ Владимира Путина, который должен был пройти в Токио 7 февраля, перенесен на 25 июля из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом ТАСС в среду сообщил вице-президент Федерации самбо Японии, председатель исполнительного комитета турнира Нобуюки Асаи.

"Проведение Кубка президента РФ с 7 февраля решено перенести на 25 июля", - отметил он. Асаи подчеркнул, что исполнительный комитет турнира был готов к безопасному и надежному проведению соревнований в условиях распространения COVID-19, однако обеспокоенность многих спортсменов и тренеров вынудила организаторов пойти на перенос состязаний.

Вице-президент Федерации самбо Японии также обратил внимание на то, что новая дата чемпионата приходится на период Олимпийских игр в Токио. "Это хорошо, что в Токио в олимпийский период пройдет Кубок президента России по самбо, которое не является олимпийским мероприятием", - добавил он.

Нынешний турнир станет 47-м по счету чемпионатом Японии и девятым на Кубок президента РФ. В предыдущем турнире, прошедшем в феврале 2020 года, приняли участие около 100 спортсменов. Самбо было широко распространено в Японии с конца 1970-х до начала 1990-х годов, после Олимпиады 1980 года интерес к этому виду спорта начал постепенно снижаться, но очередной всплеск популярности самбо в Японии произошел перед 2013 годом, когда в Казани проходила Универсиада. В ноябре 2018 года самбо получило временное признание от Международного олимпийского комитета (МОК), для самбо это означает возможность в будущем войти в программу Олимпийских игр, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК.

Эпидемическая ситуация в Японии стала резко ухудшаться с ноября прошлого года, а в декабре антирекорды суточного прироста числа заразившихся, летальности и прироста числа тяжелых пациентов начали регулярно обновляться. В январе распространение инфекции достигло взрывных темпов. К настоящему моменту от инфекции в Японии умерли более 4,5 тыс. человек, а общее число случаев заражения превысило 335 тыс.

В связи с этим власти 7 января сроком на месяц ввели режим чрезвычайной ситуации в Токио и прилегающих префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. 13 января зона была расширена, в нее попали еще семь префектур в разных регионах страны. Кроме того, юго-западная префектура Кумамото, центральная Миэ и восточная Ибараки ввели собственный режим ЧС. Всего режим охватил 14 префектур, где проживают около 77 млн человек или более половины населения страны, в рамках режима ЧС местные власти, в частности, призвали владельцев заведений общепита сократить время их работы для предотвращения заражений.