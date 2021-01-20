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Ралли "Дакар"

Чагин: командная тактика помогла пилотам "Камаз-мастер" занять весь пьедестал на "Дакаре"

Победу в ралли-марафоне в зачете грузовиков одержал экипаж Дмитрия Сотникова
Руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин Егор Алеев/ТАСС
Описание
Руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Успех экипажей "Камаз-мастер" на ралли-марафоне "Дакар" стал возможным благодаря командной тактике. Такое мнение на пресс-конференции высказал руководитель команды Владимир Чагин.

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Первым в зачете грузовиков стал экипаж под управлением Дмитрия Сотникова, вторым - экипаж Антона Шибалова, третьим - экипаж Айрата Мардеева.

"В этом году ралли "Дакар" как никогда получилось быстрым и динамичным во всех категориях, у грузовиков борьба была буквально на секунды. Разница создавалась только за счет того, кто больше времени потеряет, - отметил Чагин. - Рельеф Саудовской Аравии сложный - острые камни, сыпучие пески, и я очень рад, что мы смогли с этим справиться. Нам помог настрой команды, адаптированная под каждый день командная тактика".

"Очень приятно, что мы создаем пример для нашего молодого поколения, показываем, как быть целеустремленными, добиваться успеха. Дети нас провожают, встречают, команды школьников приходят в наш центр. Это добавляет ответственности", - добавил Чагин.

Ралли-марафон прошел в Саудовской Аравии. Представители "Камаз-мастер" в пятый раз подряд выиграли марафон, в общей сложности экипажи команды побеждали на "Дакаре" 18 раз.

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