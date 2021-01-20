ТАСС, 20 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил мужскую и женскую команды 2020 года по версии болельщиков. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Голосование проходило с 30 ноября 2020 года по 6 января. Болельщикам были представлены по 50 номинантов - по пять вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих - среди женщин и мужчин, которые были отобраны редакционной командой УЕФА на основе выступлений в турнирах организации и внутренних соревнований в рамках ассоциаций УЕФА с января по декабрь 2020 года.

В состав мужской команды вошли вратарь Мануэль Нойер ("Бавария" и сборная Германии), защитники Йозуа Киммих ("Бавария" и сборная Германии), Серхио Рамос ("Реал и сборная Испании), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль" и сборная Нидерландов), Альфонсо Дэвис ("Бавария" и сборная Канады), полузащитники Тьяго Алькантара ("Бавария", "Ливерпуль" и сборная Испании), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити" и сборная Бельгии), нападающие Криштиану Роналду ("Ювентус" и сборная Португалии), Лионель Месси ("Барселона" и сборная Аргентины), Неймар ("Пари Сен-Жермен" и сборная Бразилии) и Роберт Левандовский ("Бавария" и сборная Польши).

В состав женской команды попали вратарь Сара Буадди ("Лион" и сборная Франции), защитники Люси Бронз ("Лион", "Манчестер Сити" и сборная Англии), Кадейша Бьюкенен ("Лион" и сборная Канады), Венди Ренар ("Лион" и сборная Франции), Магдалена Эрикссон ("Челси" и сборная Швеции), полузащитники Хейра Хамрауи ("Барселона" и сборная Франции), Амандин Анри ("Лион" и сборная Франции), Дельфина Каскарино ("Лион" и сборная Франции), Сара Бьорк Гуннарсдоттир ("Вольфсбург", "Лион" и сборная Исландии), Даниэль ван де Донк ("Арсенал" и сборная Нидерландов) и нападающая Пернилла Хардер ("Вольфсбург", "Челси" и сборная Дании).

Голосование прошло в 20-й раз. Женская команда года выбиралась впервые в истории.