Команда Умара Нурмагомедова выйдет на бой UFC в траурных повязках в память об Абдулманапе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Команда российского бойца смешанного стиля (ММА) Умара Нурмагомедова выйдет на бой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в траурных повязках в память об Абдулманапе Нурмагомедове. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"UFC подготовил специальные повязки в память об Абдулманапе Нурмагомедове", - сказал собеседник агентства.

Умар Нурмагомедов 20 января проведет бой против казахстанца Сергея Морозова на турнире UFC в Абу-Даби. Умар является двоюродным братом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов умер в прошлом году из-за осложнений после коронавируса.