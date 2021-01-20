Российский бизнесмен Зингаревич вошел в совет директоров ФК "Ботев"

СОФИЯ, 20 января. /ТАСС/. Российский бизнесмен Антон Зингаревич вошел в состав совета директоров болгарского футбольного клуба "Ботев" (Пловдив) и в ближайшее время станет его владельцем. Как сообщает телеканал bTV, в среду состоялось общее собрание членов футбольного клуба, которое избрало новый состав совета директоров из пяти человек.

В ближайшее время Зингаревич должен назвать компанию, которой будут переданы 60% акций футбольного клуба "Ботев", и официально станет его владельцем.

21 декабря прошлого года руководство "Ботева" приняло принципиальное решение о продаже Зингаревичу 60% акций футбольного клуба, выразив готовность к началу переговоров о передаче акций. В начале января общее собрание клуба должно было проголосовать за условия передачи акций, а 8 января избрать новый совет директоров, в итоге собрание состоялось 20 января.

В начале декабря на встрече с мэром Пловдива Здравко Димитровым Зингаревич заявил о намерении сделать серьезные инвестиции в клуб, проявил интерес к тренировочной базе "Ботева", состоянию детско-юношеской спортивной школы. Стороны обсуждали вопрос о продолжении строительства стадиона клуба.

По сообщению болгарских СМИ, семейное состояние бизнесменов Зингаревичей еще в 2018 году превышало миллиард долларов, а их компании работают в области производства бумаги, целлюлозы, занимаются строительством. Антону Зингаревичу принадлежат права на около 2 тыс. футболистов по всему миру, прежде всего из Африки и Южной Америки. С 2012 по 2014 год он владел английским "Редингом".