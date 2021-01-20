Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова победил в дебютном поединке в UFC

ТАСС, 20 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над казахстанцем Сергеем Морозовым в поединке в легчайшем весе (до 61,2 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC on ESPN 20, который проходит на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.

25-летний российский боец завершил поединок во втором раунде удушающим приемом.

Чемпионом дивизиона является российский боец Петр Ян. Бой прошел в андеркарде турнира, главным событием которого станет поединок в полусреднем весе (до 77,6 кг) между американцами Майклом Кьезой и Нилом Магни.

Умар Нурмагомедов приходится двоюродным братом чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Он провел свой первый поединок в рамках промоушена. Теперь на его счету в ММА 13 побед при отсутствии поражений. В активе 31-летнего Морозова 16 побед и 5 поражений.